Ущерб от незаконного уничтожения деревьев на улице Дамбовской оценили в 12 млн рублей

Тюменская межрайонная природоохранная прокуратура в рамках инициативной проверки выявила факт уничтожения зеленых насаждений в районе улицы Дамбовской в Тюмени.

"Проведенное с привлечением специалистов городской администрации обследование показало, что ориентировочная площадь вырубки составила 130 квадратных метров, при этом разрешение на снос зеленых насаждений не выдавалось. Ущерб, причиненный уничтожением деревьев, составил более 12 млн рублей", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

По результатам проверки полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста деревьев, кустарников), устанавливаются обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела поставлено на контроль прокуратуры.