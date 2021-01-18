В ДТП с автобусом и легковушкой пострадал 5-летний мальчик

13:16 18 января 2021
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Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Дорожная авария произошла в субботу, 16 января, в третьем часу дня в Казанском районе на автодороге Песчаное — Огнево.

Водитель рейсового автобуса "ПАЗ" выехал на главную дорогу, не уступив право проезда "Ладе Гранта".

"В результате столкновения  в "Ладе" пострадали мама  с 5-летним сыном, мальчик госпитализирован с полученными повреждениями", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.   

Теги: ДТП
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