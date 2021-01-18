В ДТП с автобусом и легковушкой пострадал 5-летний мальчик

Дорожная авария произошла в субботу, 16 января, в третьем часу дня в Казанском районе на автодороге Песчаное — Огнево.
Водитель рейсового автобуса "ПАЗ" выехал на главную дорогу, не уступив право проезда "Ладе Гранта".
"В результате столкновения в "Ладе" пострадали мама с 5-летним сыном, мальчик госпитализирован с полученными повреждениями", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
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