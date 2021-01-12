Тюменец угнал чужое авто, посчитав его бесхозным

В полицию обратился житель Тюмени, который сообщил, что у него угнали автомобиль отечественного производства. Машина была оставлена на неохраняемой парковке возле дома по улице Гондатти.

Подозреваемый в угоне был задержан. По версии следствия, мужчина приметил машину, которая стояла во дворе без признаков пользования, и путем буксировки угнал ее. Тюменец признался, что планировал совершать поездки на короткие расстояния по городу.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", автомобиль вернули законному владельцу, сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.