Частный дом, при пожаре в котором погибли семь человек, оказался пансионатом для престарелых. Хозяйка задержана

9 января после тушения пожара в частном пансионате для пожилых людей, расположенном на улице Трактовой поселка Боровский Тюменского района, были обнаружены тела четырех мужчин и трех женщин.

В связи со случившимся в Первом отделе по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Тюменской области завели уголовное дело по двум статьям - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Хозяйка пансионата задержана.

Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, допрашивают свидетелей, изымают в пансионате документацию, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся другие следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего.

Также следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию контролирующих органов, выявят и отреагируют на причины и условия произошедшего.

Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Тюменской области, будут приняты все меры для оперативного и тщательного расследования уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Губернатор Тюменской области Александр Моор также взял под личный контроль расследование причин пожара.