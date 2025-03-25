Пожар случился на одной из лыжных баз Тюменской области

Ночной пожар пришлось тушить сотрудникам МЧС на лыжной базе в селе Сладково, предварительно причиной происшествия названо короткое замыкание электропроводки.
Сообщение о пожаре поступило 25 марта около двух часов ночи, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри здания. Два пожарных расчета оперативно ликвидировали возгорание. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет.
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