Пожар случился на одной из лыжных баз Тюменской области

08:38 25 марта 2025
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Ночной пожар пришлось тушить сотрудникам МЧС на лыжной базе в селе Сладково, предварительно причиной происшествия названо короткое замыкание электропроводки.

Сообщение о пожаре поступило 25 марта около двух часов ночи, на момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось горение внутри здания. Два пожарных расчета оперативно ликвидировали возгорание. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 48 квадратных метров. Пострадавших нет.

 

Теги: МЧС , пожары , Сладково
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