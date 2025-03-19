В концертно-танцевальном зале в центре Тюмени ликвидировали пожар

Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, произошедший в кабинете на втором этаже 3-этажного здания по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 87 ликвидирован, погибших, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Сообщение о пожаре в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" поступило в первом часу дня. На месте работали 12 единиц основной и специальной техники, 39 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.