В концертно-танцевальном зале в центре Тюмени ликвидировали пожар

12:59 19 марта 2025
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Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, произошедший в кабинете на втором этаже 3-этажного здания по адресу: г. Тюмень, ул. Герцена, 87 ликвидирован, погибших, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по ТО.

Сообщение о пожаре в концертно-танцевальном зале "Золотые ворота Сибири" поступило в первом часу дня. На месте работали 12 единиц основной и специальной  техники, 39 человек личного состава Главного управления МЧС России по Тюменской области.

Теги: МЧС , пожары
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