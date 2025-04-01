Два человека погибли при пожаре в Казанском районе

В поселке Челюскинцев Казанского района два человека погибли при пожаре в двухквартирном жилом доме, причина возгорания устанавливается, собщили в ГУ МЧС поо ТО.

Сообщение о пожаре поступило в четвертом часу утра, к моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдалось горение внутри дома с переходом на кровлю здания. В ликвидации пожара были задействованы 5 единиц техники и 9 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, работники Противопожарной службы Тюменской области. Пожар ликвидирован на площади 48 квадратных метров.