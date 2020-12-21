В Тюмени будут судить мужчину, подорвавшего банкомат на улице Газовиков

В Центральный районный суд Тюмени направлено уголовное дело в отношении 24-летнего жителя села Онохино Тюменского района. Молодой человек обвиняется в покушении на кражу в особо крупном размере.

В четвертом часу утра 16 октября 2020 года мужчина на улице Газовиков в Тюмени подорвал банкомат с целью кражи денег из него. В результате частично разрушилось помещение операционного офиса. Увидев сильное задымление, молодой человек испугался и скрылся. 21 октября его задержали сотрудники полиции, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Молодой человек обвиняется по ч.3 ст.30 п."б" ч.4 ст.158 УК РФ, кредитное учреждение предъявило иск к обвиняемому о взыскании ущерба от взрыва в сумме более 1,5 млн рублей. Прокуратура направила дело в суд.