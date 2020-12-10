Пьяный мужчина угнал машину у тюменки, которая согласилась его подвезти

В полицию Тюменского района обратилась жительница деревни Якуши, у нее угнали автомобиль "ВАЗ-2110".

На улице женщина встретила незнакомца в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина попросил довезти его до Тюмени. Женщина согласилась помочь, но попросила подождать некоторое время. Мужчину такой ответ не устроил и, когда хозяйка вышла из машины, он сел за руль автомобиля. Женщина попыталась выдернуть ключи из замка зажигания, но мужчина уже начал движение.

На 24-м км автодороги Тюмень — Криводаново водитель не справился с управлением, въехал в кювет, а после был задержан сотрудниками ГИБДД.

"Подозреваемый отказался от освидетельствования на состояние алкогольного опьянения. В отношении 31-летнего ранее судимого подозреваемого следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 "Неправомерное завладение автотранспортом с применением насилия"", — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.