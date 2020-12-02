В Уватском районе осужден водитель, из-за которого в пьяном ДТП пострадали его пассажиры

Уватский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Сургута, совершившего ДТП в состоянии опьянения.

1 сентября 2020 года мужчина с двумя знакомыми на Toyota Land Cruiser приехал из Сургута в поселок Тугалово Уватского района на рыбалку. Все трое распивали спиртное. Потом двое рыбаков легли спать в машине, а фигурант по делу сел за руль машины. В третьем часу ночи 2 сентября он в районе 456-м км автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск съехал в кювет. Одному из пассажиров был причинен тяжкий вред здоровью, другому — средний.

В декабре 2017 года водитель привлекался к уголовной ответственности за пьяное вождение и был лишен водительских прав. На момент ДТП права управления транспортным средством у него не было.

Мужчина был признан виновным по п."а" ч.2 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Суд назначил ему 3 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении и на 2 года 6 месяцев лишил его права управления транспортом, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.