Жителя Тюменской области будут судить за ложный донос об угоне

В Исетском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 24-летнего мужчины, который обвиняется по ч.1 ст.306 УК РФ (заведомо ложный донос).

По версии следствия, 21 сентября 2020 года молодой человек по просьбе знакомого передал ему ключи от своей машины, чтобы тот съездил в магазин. Приехав в село Рассвет Исетского района, мужчина купил алкоголь, выпил его и сел за руль. Начав движение, он въехал в здание магазина, после чего поспешил скрыться, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Местные жители сообщили о происшествии в полицию. Сотрудники ГИБДД догнали и остановили автомобиль под управлением пьяного мужчины. О происшествии стало известно владельцу машины, и он, желая избежать административной ответственности, обратился в полицию с заявлением об угоне автомобиля. За ложный донос ему грозит уголовная ответственность.