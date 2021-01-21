Тюменку подозревают в ложном доносе на бывшего возлюбленного

Уголовное дело завели на 31-летнюю жительницу Тюмени, которая подозревается в ложном доносе.

Женщина сообщила в полицию о том, что в отношении нее совершено сексуальное насилие и детально рассказала обстоятельства случившегося.

"В ходе проверки полученной информации и осмотра места происшествия сотрудники полиции установили несоответствие полученной от потерпевшей информации с реальной картиной произошедших событий. По версии следствия, тюменка состояла в длительных отношениях с мужчиной. После очередного разлада гражданин решил прекратить отношения. Тогда обиженная женщина решила отомстить сожителю и сообщила в полицию, что тот совершил в отношении нее тяжкое преступление", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 УК РФ "Заведомо ложный донос".