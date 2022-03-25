Житель Ямала инсценировал в Тюмени кражу своего Infiniti, чтобы получить страховку

Центральный районный суд Тюмени рассмотрит дело ямальца, который инсценировал кражу своего внедорожника, чтобы получить страховку, сообщает облпрокуратура.

36-летний житель Ямало-Ненецкого автономного округа обвиняется в покушении на мошенничество в сфере страхования в особо крупном размере и заведомо ложном доносе о совершении тяжкого преступления.

Следствием установлено, что 24 февраля 2021 года в дежурную часть одного из отделов полиции Тюмени с заявлением о краже премиального внедорожника "Infiniti" обратился ямалец. Мужчина рассказал, что накануне его автомобиль был похищен в Заречном микрорайоне. По данному факту выехала следственно-оперативная группа. Было возбуждено уголовное дело о краже в особо крупном размере. Сотрудники полиции несколько суток искали преступника.

Однако выяснилось, что машину никто не воровал. В ноябре 2020 года мужчина попал в ДТП на своем внедорожнике, который был застрахован только от хищения. Затем он нашёл аналогичный автомобиль, установил на него старые номера и какое-то время выдавал его за свой. В ночь на 24 февраля 2021 года по его просьбе знакомый перегнал эту машину в другой город, замет она была продана обвиняемым. В страховую компанию за мужчина обратился за выплатой по случаю хищения. Если б афера удалась, компании пришлось бы выплатить более 6,5 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемый вину признал частично. За содеянное ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет 6 месяцев лишения свободы.