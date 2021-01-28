Жительница Абатского района обвиняется в ложном доносе о попытке изнасилования

В Абатском районе завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней женщины, обвиняемой в заведомо ложном доносе.
По версии следствия, 12 октября 2020 года женщина в состоянии алкогольного опьянения была в гостях и сообщила в полицию, что ее пытаются изнасиловать.
Сотрудники полиции выехали на место, там женщина сказала им, что никто в отношении нее противоправных действий не совершал, а она позвонила в полицию, так как не хотела возвращаться домой пешком.
Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) и проведено расследование, вскоре дело рассмотрит суд.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru