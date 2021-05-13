Тюменец сообщил в полицию о вымышленном угоне, чтобы скрыть факт ДТП

В селе Нижняя Тавда возбуждено уголовное дело по факту ложного доноса об угоне.

В полицию Нижнетавдинского района обратился 23-летний житель Тюмени с заявлением об угоне машины. Молодой человек сообщил, что, имея право управления автомобилем Nissan, который принадлежит его дедушке, взял машину и решил съездить к знакомым в Нижнюю Тавду. В селе он якобы оставил иномарку на некоторое время без присмотра и вскоре обнаружил пропажу.

Однако при опросе полицейские установили ряд неточностей и противоречий в его заявлении. Выяснилось, что Nissan все время находился во дворе дома тюменца по улице Судоремонтной.

По версии следствия, молодой человек повредил принадлежащий дедушке автомобиль и придумал историю с угоном, чтобы скрыть от владельца следы ДТП.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос".