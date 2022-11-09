Суд оштрафовал жителя тюменского села за ложное обвинение зятя в убийстве детей

11:01 09 ноября 2022
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Нижнетавдинский районный суд оштрафовал Николая К.  на 30 тысяч рублей за ложный донос на бывшего зятя, который пьяным пытался проникнуть в его дом и забрать двух внучек, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы ТО.

Инцидент произошел 17 июля. В судебном заседании подсудимый вину признал, в содеянном раскаивается. Пояснил, что брак между его дочерью и зятем расторгнут, но в один из дней ночью пьяный бывший родственник  пытался проникнуть со скандалом в дом и забрать детей. Обвиняемый рассказал, что сначала позвонил в службу спасения, просил о помощи, но никто никаких мер не принял, поэтому он позвонил в полицию и заявил, что зять убил двоих детей и закопал их около дома. 

Потерпевший дополнил, что они с тестем примирились, никакого вреда он ему не причинил. Просит строго его не наказывать. Гражданин по месту жительства характеризуется положительно, у врача-нарколога, психиатра не состоит.

Теги: ложный донос , суд , штрафы
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