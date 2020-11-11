Ишимцев будут судить за подпольный алкоцех

В Ишиме направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции стоимостью свыше 5 млн рублей. Обвинение предъявлено пяти жителям Ишима и одному жителю деревни Зырянка Ишимского района.

В 2019 году подпольный цех по производству контрафактного алкоголя функционировал в арендованном гаражном боксе на улице Казанской в Ишиме. Там в сентябре 2019 года сотрудники полиции изъяли более 1,3 тысяч бутылок водки и 81 канистру со спиртосодержащей жидкостью.

В ноябре в деревне Зырянка в грузовом фургоне, а в декабре 2019 года в складском помещении и гаражном боксе в Ишиме была изъята еще контрафактная продукция участников группировки. Было возбуждено уголовное дело.

Всего по делу изъято свыше 4,6 тыс. бутылок и 763 канистры с нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукцией общей стоимостью свыше 5 млн рублей.