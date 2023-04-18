У тюменца изъяли 36 тысяч пачек сигарет на 5 млн рублей

09:20 18 апреля 2023
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45-летний житель Тюмени хранил в арендованном торгово-складском помещении а улице Ветеранов Труда областного центра крупную партию нелегальных сигарет: силовики изъяли свыше 36 тысяч пачек табачных изделий без акцизов различных наименований на 5 млн рублей.

"По версии правоохранителей, подозреваемый реализовывал нелегальный товар на рынках города, продавая индивидуальным предпринимателям. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 171.1 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - сообщает МВД РФ.

Теги: контрафакт , МВД , полиция , сигареты
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