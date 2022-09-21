Полиция изъяла у торговца в Тюмени 35 тысяч пачек сигарет на 4,5 млн рублей

Немаркированная табачная продукция неизвестного происхождения хранилась на одной из тюменских баз. 56-летний индивидуальный предприниматель продавал сигареты популярных брендов как оптом, так и в розницу.
"Мужчина в арендованном помещении хранил коробки с немаркированной табачной продукцией, подлежащей обязательной маркировке федеральными специальными знаками акцизного сбора. Полицейские изъяли из оборота более 35 000 единиц табачной продукции без акцизных марок различных известных производителей на сумму около 4 500 000 рублей, что является особо крупным размером. В отделе полиции злоумышленник пояснил, что изъятую продукцию планировал реализовать на территории города", - сообщает пресс-служба УМВД РФ по Тюменской области..
Возбуждено уголовное дело по частью 6 статьи 171.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.
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