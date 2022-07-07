Тюменская таможня задержала крупнейшую партию нелегальных сигарет

Более 28 тысяч пачек сигарет без обязательной маркировки и без средств идентификации выявили на складе известной транспортной компании сотрудники Тюменской таможни. Партия нелегального табака прибыла в Тюмень от пяти разных отправителей из Москвы, Московской и Владимирской областей автомобильным транспортом. Страна происхождения изделий - Белоруссия.

Александр Решетников, и.о. заместителя начальника Тюменской таможни:

В ходе проверочных мероприятий совместно с сотрудниками УМВД России по городу Тюмени установлено, что 28 300 пачек сигарет планировались к реализации на внутреннем рынке без обязательных федеральных специальных марок. Кроме того, на упаковках отсутствовала обязательная маркировка "Data Matrix" - кодами, что является нарушением российского законодательства.

отмечается, что с начала года это крупнейшая изъятая партия табака. В действиях нарушителя усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.