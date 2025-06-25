Таможенники изъяли у семьи предпринимателей в Тюмени никотиновые устройства на 6 млн рублей

Тюменские таможенники изъяли у предприимчивых супругов никотиновые устройства общей стоимостью более 6 млн рублей: в 2023 году у мужчины по решению суда конфисковано 9 534 единицы незаконно ввезенных курительных устройств общей стоимостью 4,165 млн рублей, сейчас 3 795 единиц никотиносодержащей продукции на 2,167 млн рублей таможенники нашли у его жены.

Как пояснили в пресс-службе таможни, никотиновые устройства и аксессуары к ним хранились в складском помещении, арендованном предпринимательницей, и предназначались для розничной продажи. Владелица товаров не смогла предъявить документы, подтверждающие их декларирование и уплату таможенных платежей.Иностранные товары признаны незаконно перемещенными через таможенную границу ЕАЭС.

За незаконное пользование товарам Центральный районный суд города Тюмени вынес решение по статье 16.21 КоАП РФ о конфискации и обращении товаров в федеральную собственность. Для дальнейшего распоряжения товары будут переданы в органы Росимущества.