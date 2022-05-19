Тюменские таможенники изъяли 1,5 тыс пачек сигарет, завезенных из Казахстана без специальной маркировки

Фото пресс-службы Тюменской таможни

Незаконный ввоз свыше 1,5 тысяч пачек сигарет из Казахстана пресекли тюменские таможенники. Табачная продукция без маркировки федеральными специальными марками и без средств идентификации предназначались для реализации в Екатеринбурге. Информация о возможном нарушении поступила от Погрануправления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Замначальника Тюменской таможни Александр Воронов:

Сотрудники мобильной группы таможни остановили автомобиль вблизи российско-казахстанской границы. При проведении таможенного контроля таможенники обнаружили табачные изделия без обязательных федеральных специальных марок, что является нарушением российского законодательства. Кроме того, на товарах отсутствовала обязательная маркировка "Data Matrix" - кодами. 1564 пачки нелегальных сигарет весом 38 килограммов были задержаны.

Материалы переданы в полицию для расследования. Нарушителю грозит ответственность по ч. 5 ст. 171.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 120 тысяч рублей.