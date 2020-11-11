На тюменца, специально заразившего девушку ВИЧ, завели уголовное дело

В Тюмени полицией задержан 31-летний мужчина, подозреваемый в заражении ВИЧ-инфекцией своей бывшей возлюбленной.

Мужчина и женщина были в отношениях, но в какой-то момент разошлись. Девушка встретила другого мужчину, а бывший молодой человек затаил на нее злость. Спустя длительное время женщина решила возобновить романтические отношения с бывшим парнем. Мужчина, знавший, что болен ВИЧ-инфекцией, не поставил в известность о болезни девушку. Во время прохождения планового обследования женщина получила положительный результат на ВИЧ-тест. Тогда она обратилась с вопросами о состоянии здоровья к своему возлюбленному, который признался в том, что является ВИЧ-положительным и целенаправленно утаил это, чтобы отомстить за прошлые обиды. Тюменка обратилась в правоохранительные органы.

"По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 122 Уголовного кодекса Российской Федерации "Заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.