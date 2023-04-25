В России растет заболеваемость корью и сифилисом

За последний год в России выросла заболеваемость инфекционными заболеваниями. Корь и сифилис — лидеры по числу новых диагнозов, сообщает Russian Field со ссылкой на Росстат.

В январе 2023 наблюдался рост заболевания по 4 из 5 болезней, которые власти относят к социально значимым:

▪️На 71% выросло число заболевших сифилисом

▪️На 20% увеличилось число пациентов с ВИЧ

▪️На 19% чаще диагностировали гонококковые инфекции

▪️На 10% выросла заболеваемость туберкулезом

Кроме того, в январе 2023 в 40 раз чаще диагностировали корь, чем за первый месяц прошлого года. Еще на 45% выросла заболеваемость острым гепатитом.

В целом, годовая заболеваемость острыми вирусными гепатитами B и C, туберкулезом и ВИЧ по итогам 2022 года оказалась ниже уровня 2019 года. Однако с сифилисом наблюдается обратная ситуация: в 2019 году было зарегистрировано 22 тыс. человек с этим заболеванием, по итогам прошлого года — 25,7 тысяч.