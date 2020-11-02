Попросил одолжить картофель: тюменец обокрал одинокого пенсионера

12:33 02 ноября 2020
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

В Тюмени полиция задержала мужчину, который подозревается в краже денег из квартиры на улице Ватутина.

Одинокому пенсионеру помогала по хозяйству давняя знакомая. Ее сожитель пришел к квартире пожилого мужчины, представился соседом и попросил одолжить картофель. Хозяин квартиры откликнулся на просьбу и впустил незнакомца.

Когда пенсионер отлучился на кухню, злоумышленник зашел в  комнату и похитил из комода пенсионные сбережения — 12 тысяч рублей. Вскоре ранее неоднократно судимый 38-летний тюменец был задержан полицией. Деньги он успел потратить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.

Теги: кража
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Декабрь, 2020