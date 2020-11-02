Попросил одолжить картофель: тюменец обокрал одинокого пенсионера

В Тюмени полиция задержала мужчину, который подозревается в краже денег из квартиры на улице Ватутина.

Одинокому пенсионеру помогала по хозяйству давняя знакомая. Ее сожитель пришел к квартире пожилого мужчины, представился соседом и попросил одолжить картофель. Хозяин квартиры откликнулся на просьбу и впустил незнакомца.

Когда пенсионер отлучился на кухню, злоумышленник зашел в комнату и похитил из комода пенсионные сбережения — 12 тысяч рублей. Вскоре ранее неоднократно судимый 38-летний тюменец был задержан полицией. Деньги он успел потратить.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.