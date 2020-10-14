Житель Тюменской области заснул в авто, которое хотел угнать

В селе Ярково Тюменской области местный житель сообщил в полицию о том, что в его автомобиле разбиты окна и спит неизвестный мужчина. Выехавшие на место происшествия сотрудники полиции задержали злоумышленника.

Выяснилось, что ранее неоднократно судимый за угоны молодой человек 1992 года рождения в состоянии опьянения возвращался из гостей домой. По пути он заметил автомобиль и решил на нем прокатиться. С этой целью он принес из дома топор и разбил им два окна иномарки. Мужчина решил завести транспорт путем замыкания проводов, но не довел свой умысел до конца и уснул на месте происшествия.

"В настоящее время подозреваемый свою вину признал. Он намеревается оплатить ремонт автомобиля. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30 ч.1 ст.166 УК РФ"Покушение на неправомерное завладение автомобилем без цели хищения"", — сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.