На тюменском вокзале мужчина украл технику из лотка у рамок

Житель Тугулымского района признан виновным в краже на железнодорожном вокзале Тюмени.

В полицию поступило заявление о краже от женщины, которая забыла мобильный телефон в здании вокзала. Оказалось, что телефон присвоил 36-летний житель Тугулымского района Свердловской области.

При входе в вокзал мужчина положил свои личные вещи в лоток и прошел рамку металлодетектора, забрал вещи и пошел дальше. Работник охранного предприятия увидел, что в лотке остался телефон, предположил, что его оставил мужчина, только что прошедший через рамку, и окликнул его. Телефон принадлежал забывчивой пассажирке, мужчина решил воспользоваться ситуацией и забрал чужой телефон. До момента задержания он успел вынуть из украденного устройства сим-карту и вставить в него свою.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ.