На реке Тобол продолжаются поиски ребенка, утонувшего летом

Фото: ГУ МЧС по Тюменской области

В селе Ярково Тюменской области спасатели продолжают поиск тела ребенка, утонувшего на реке Тобол 11 августа этого года.

В тот день двое братьев с другими детьми гуляли по воде вдоль берега реки, младший из мальчиков зашел глубже и стал тонуть. Старший брат попытался его спасти, но оба скрылись под водой.

После сообщения о происшествии на место выехали спасатели. Тело одного из мальчиков нашли 13 августа, поиски его брата продолжаются. В августе работы велись несколько недель ежедневно. Сегодня на реке поисковые мероприятия проводятся каждую неделю — по графику привлечения профильных служб.

Игорь Ганихин, заместитель начальника Ярковской пожарно-спасательной части, отметил: "Работать на реке мы начали в тот же день, 11 августа. На первом этапе, кроме нашего подразделения и ГИМС, привлекались спасатели Тюменской областной службы экстренного реагирования, в частности, водолазы, волонтеры поисковых отрядов "Белая Сова" и "Лиза Алерт", местное население и добровольцы. К работе активно подключились и средства массовой информации. В общей сложности на сегодня обследовано более 24 тысяч квадратных метров дна реки, 659 километров, определенных для поисков участках Тобола, были пройдены на плавсредствах".

С обеих сторон Тобола, до села Байкалово, обследована акватория. Осматривается не только река, но и береговая линия, прибрежные кустарники.