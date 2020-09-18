В Тюмени юноша убил 20-летнюю девушку, которая впустила его в квартиру

Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении 18-летнего жителя Омска, который совершил разбойное нападение и убил 20-летнюю тюменку.

Днем 20 мая 2020 года молодой человек увидел девушку в подъезде дома и решил завладеть ее имуществом. Под предлогом поиска жилья он вошел к ней в доверие. Девушка, решив помочь юноше, впустила его в свою квартиру, где он нанес ей несколько ударов ножом в шею и грудь. После этого, завладев ее сотовым телефоном и банковской картой, молодой человек скрылся. Девушка скончалась от полученных травм на месте.

22 мая 2020 года молодой человек был задержан и 24 мая по решению суда заключен под стражу. Он обвиняется по п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем), п. "в" ч.4 ст. 162 УК РФ (разбой с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража чужого имущества). Санкция ч. 2 ст. 105 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.