На трассе в Тобольском районе грузовик въехал в четыре автомобиля

Трагедия случилась сегодня в пятом часу утра на 234-м километре федеральной автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск в Тобольском районе Тюменской области. Здесь изотермический фургон "Фотон" въехал в 4 автомобиля, стоящих в ожидании зеленого сигнала светофора в месте, где проводятся дорожные работы и организовано реверсивное движение транспорта.

По предварительным данным, водитель грузовика "Фотон" уснул за рулем. В результате столкновения пострадали жители Уватского района: 60-летняя пассажирка автомобиля "Рено Сандеро" скончалась на месте ДТП, 60-летний водитель получил различные повреждения.

Обстоятельства аварии выясняются. Предварительно, все необходимые дорожные знаки, аншлаги, светофор в месте проведения дорожных работ установлены без нарушений, сообщает областная полиция.