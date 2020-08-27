Тоболяк нанял для кражи крановщика

В Тобольске полиция задержала 28-летнего мужчину, подозреваемого в краже железнодорожной цистерны с производственной площадки одной из организаций. Сумма ущерба предприятию составила полмиллиона рублей.

Для вывоза цистерны мужчина нанял крановщика и трал. Похищенное он временно хранил у знакомого на производственной базе и собирался перепродать. Железнодорожная цистерна изъята и возвращена законному владельцу.

В отношении тоболяка возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ "Кража, совершенная в крупном размере", сообщает МО МВД России "Тобольский".