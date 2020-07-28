Россельхознадзор Ямала возбудил дело против Салехардского комбината

Россельхознадзор направил в суд дело против Салехардского комбината, сообщает Муксун.fm.

На комбинате были выявлены нарушения регламента хранения рыбных отходов. В частности, до утилизации рыба более двух часов хранилась на открытом воздухе. Подобное нарушение предусматривает штраф до 300 тысяч рублей.

Жители районов, соседствующих с комбинатом, жаловались на непрекращающийся запах отходов. Внимание на проблему обратил депутат Заксобрания Ямала Алексей Денисов. После этого инцидент со складированием рыбных отходов вызвал большой резонанс.

Однако, по словам технического главы предприятия Владимира Попова, отходы хранятся на предприятии в соответствии со всеми нормами.

В связи с жалобами на предприятии была организована проверка. В ходе инспекции выяснилось, что кроме нарушения правил хранения отходов на предприятии с опозданием отправляли отчеты для Росприроднадзора за 2019 год.