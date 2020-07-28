Тоболяк повез пьяного соседа на кладбище, а после сам был пойман пьяным за рулем

Тобольский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого 33-летнего местного жителя. Мужчина во второй раз отправится в колонию за пьяную езду.

Тоболяк по просьбе нетрезвого соседа на его машине повез его на кладбище в деревню Верхние Аремзяны. Там водитель выпил и поехал обратно в Тобольск. На трассе его остановили автоинспекторы, так как в дежурную часть поступила информация, что мужчина пьян. Освидетельствование подтвердило его нетрезвое состояние.

Суд признал мужчину виновным по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ) и назначил ему 1 год лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.На 3 года он лишен права управления транспортом.