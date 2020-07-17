В Тобольске 14-летняя девочка спасла тонущего мужчину

В Тобольске девочка спасла мужчину, тонущего в Иртыше. Инцидент произошел сегодня днем.
Об истории сообщили в экстренные службы, прибывшие на место спасатели нашли 14-летнюю Екатерину Лутовинину, которая пришла на помощь.
"Она увидела тонущего мужчину, просящего о помощи. Взяв на берегу надувной круг, девочка бросилась ему на помощь, после чего дала ему круг и он с помощью него смог доплыть до берега. Добравшись до берега, мужчина отдышался и ушел", — сообщает подразделение Главного управления МЧС России по Тюменской области в Тобольске.
Сотрудники МЧС поблагодарили Екатерину за спасение утопавшего и напоминают , что купание разрешено только в специально оборудованных местах и на официально открытых пляжах.
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