В Тобольске 14-летняя девочка спасла тонущего мужчину

17:27 17 июля 2020
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Фото предоставлено ГУ МЧС по Тюменской области

В Тобольске девочка спасла мужчину, тонущего в Иртыше. Инцидент произошел сегодня днем.

Об истории сообщили в экстренные службы, прибывшие на место спасатели нашли 14-летнюю Екатерину Лутовинину, которая пришла на помощь.

"Она увидела тонущего мужчину, просящего о помощи. Взяв на берегу надувной круг, девочка бросилась ему на помощь, после чего дала ему круг и он с помощью него смог доплыть до берега. Добравшись до берега, мужчина отдышался и ушел", — сообщает подразделение  Главного управления МЧС России по Тюменской области в Тобольске.

Сотрудники МЧС поблагодарили Екатерину за спасение утопавшего и напоминают , что купание разрешено только в специально оборудованных местах и на официально открытых пляжах.

Теги: спасение на водах
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