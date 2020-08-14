Тюменка спасла тонущего в городском пруду ребенка

Пресс-служба ТРО ВОО "Молодая Гвардия Единой России"

Инцидент произошёл 9 августа на пруду Утиный. Активистка Тюменского отделения "Молодой гвардии" Кристина Казанцева услышала громкий крик детей около воды. Девушка подбежала ближе и увидела, как мальчик 5 лет начал тонуть. В водоёме ребёнок был один, бабушка мальчика гуляла вокруг пруда и не успевала подбежать к внуку. В одежде и обуви девушка доплыла до него и вытащила ребёнка из воды.

"Когда я поняла, что вокруг никто не хочет помочь ребенку, не думая побежала в воду. Было видно, что он начинает терять сознание и тогда поняла - или я, или никто. Страх был, но только в первые секунды, а потом я уже не думала ни о чем, кроме мальчика", - рассказывает Кристина.

Руководитель ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Сбитнев за спасение ребенка вручил девушке благодарственное письмо о проявлении мужества и своевременных действий в экстренной ситуации.

Для предотвращения подобных инцидентов молодогвардейцы решили провести проверить городские водоёмы на наличие ограждений, знаков или оборудованных спусков.

"Купаться на Утином пруду строго запрещено, однако кроме знака вокруг водоёма отсутствуют какое-либо ограничивающие меры. У этой истории благополучный конец благодаря Кристине, и мы ей гордимся. Мониторинг провести экстренно необходимо, потому что в следующий раз наших активистов рядом может не быть", — прокомментировал ситуацию Сбитнев.