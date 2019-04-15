Тобольские спасатели сняли двух человек со льдины на Иртыше

14:15 15 апреля 2019
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В Тобольске в районе пешеходной переправы Тобольск-Бекерево сегодня, 15 апреля, в 10:15 начался ледоход. В это время на отколовшейся льдине находились два человека и их  стало уносить течением.

Руководитель Тобольского отделения ГИМС Владимир Самоловов и начальник  МБУ "СОБВ" Евгений Чиков в это время дежурили в районе переправы с целью обеспечения безопасности людей в случае подвижки льда.

Благодаря умелым и профессиональным действиям спасателей люди, оказавшиеся на льдине по середине реки, были сняты со льда и доставлены на правый берег, сообщает МЧС Тобольска.

Теги: МЧС , спасение на водах , Тобольск
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