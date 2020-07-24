В Тобольске наградят мужчину, вернувшего к жизни утонувшего ребенка

В Тобольске пожарные встретились с мужчиной, который спас ребенка на водоеме. Мама четырехлетнего мальчика оставила его без присмотра, чтобы сходить до автомобиля за полотенцем, а сестра в толпе играющих детей потеряла младшего брата из вида.

Купавшийся в водоёме подросток обнаружил тело ребёнка и попытался его достать, но ему не хватило сил. На помощь бросился Сергей Бабкин, отец пятерых детей.

"Отдыхая на берегу водоема со своей семьей, увидел, как подросток за руку вытаскивает ребенка из воды, тот не подавал признаков жизни. Бросился к ребенку, вытащил на берег: у него не было дыхания и посинело лицо, — рассказывает Сергей Бабкин. — Уложил его на спину и приступил к сердечно-легочной реанимации. Первые попытки вернуть к жизни ребенка не привели к результату, после чего увеличил нагрузку на грудную клетку. Начала выходить вода, появилось дыхание".

Как рассказывают очевидцы, мальчик был без сознания в течение 8–10 минут. Всё это время мужчина боролся за жизнь ребенка, делая искусственное дыхание. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи госпитализировали ребенка в больницу, где он провел двое суток. Детская жизнь была спасена.

"За отважный поступок и грамотные действия в экстренной ситуации сотрудники МЧС России Тобольска готовят документы на награждение многодетного отца ведомственной наградой", — сообщает пресс-служба МЧС Тобольска.