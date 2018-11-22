На Иртыше пенсионерка спасла провалившегося рыбака

Фото предоставлено ГУ МЧС по Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области к официальной награде МЧС представят Анну Иванову. 74-летняя жительница Увата спасла жизнь рыбаку, который провалился в полынью на Иртыше.

Женщина прогуливалась вдоль дамбы и услышала крики о помощи, которые доносились с реки. В тот день мужчина пришел порыбачить на водоем, который уже покрылся льдом, и начал сверлить лунку. Лед был еще недостаточно крепким, чтобы выдержать вес человека, и рыбак провалился в воду. Мужчина пытался выбраться самостоятельно, цепляясь за края льда, но он лишь крошился.

Анна Михайловна спустилась к реке, добралась до тонущего мужчины и протянула ему свою трость, чтобы тот смог зацепиться и вылезти. Длины тросточки оказалось недостаточно. Тогда женщина воспользовалась веревкой и санями рыбака: привязала один конец веревки к саням, а второй кинула мужчине. Рыбак был спасен.

Анна Иванова называет этот случай испытанием на человечность: не испугалась за себя, не побоялась крутого спуска и торосов и спасла человеку жизнь. Как сообщают "Уватские известия", за подвиг по спасению человека ей объявлена благодарность от районной администрации и спасателей. В ближайшее время женщину представят к официальной ведомственной награде МЧС.