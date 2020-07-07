Тюменцу, убившему стрелка из "Кристалла", вынесли приговор

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего местного жителя, признанного виновным в убийстве.

Днем 8 февраля 2020 года тюменец на территории базы "Лесная сказка" застрелил приехавшего туда молодого человека 1991 года рождения. Он был убит при входе в административное здание.

В октябре 2019 года этот молодой человек был осужден к 11 месяцам исправительных работ — в июле 2019 года в ТРЦ "Кристалл" он устроил стрельбу из травматического пистолета.

"В суде установлено, что потерпевший при жизни угрожал фигуранту уголовного дела. Суд признал в качестве смягчающего наказание обстоятельства противоправное поведение погибшего", — сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Суд назначил подсудимому 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.