В Тюмени осужден водитель за ДТП под наркотиками

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 28-летнему местному жителю. Тюменец в состоянии наркотического опьянения спровоцировал ДТП, в котором пострадал ребенок.

Авария произошла 3 октября 2019 года около десяти вечера. Молодой человек на Renault Megan на перекрестке улицы 50 лет Октября при повороте налево к АЗС "Кондор-2" не пропустил Subaru Legacy, которая двигалась в прямом направлении. Произошло столкновение. В ДТП пострадала 4-летняя пассажирка Subaru. Девочке был причинен тяжкий вред здоровью.

Водитель Renault Megan был признан виновным по п."а" ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. На два года он лишен права управления транспортом. В пользу ребенка суд взыскал 490 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда, сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.