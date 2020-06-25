В Тобольске раненый мужчина скончался в лифте

В Тобольске обвинение в убийстве предъявлено 43-летнему местному жителю.
Во вторник, 23 июня, мужчина распивал спиртное в квартире с гостем. Между мужчинами произошел конфликт, хозяин дома ударил гостя ножом в живот и выгнал его из квартиры. Мужчина вызвал лифт и по пути на первый этаж умер.
Злоумышленник был задержан и заключен под стражу, расследуется уголовное дело. Тоболяк был ранее судим, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru