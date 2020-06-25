В Тобольске раненый мужчина скончался в лифте

В Тобольске обвинение в убийстве предъявлено 43-летнему местному жителю.

Во вторник, 23 июня, мужчина распивал спиртное в квартире с гостем. Между мужчинами произошел конфликт, хозяин дома ударил гостя ножом в живот и выгнал его из квартиры. Мужчина вызвал лифт и по пути на первый этаж умер.

Злоумышленник был задержан и заключен под стражу, расследуется уголовное дело. Тоболяк был ранее судим, сообщает СУ СКР по Тюменской области.