В Тюмени в водоеме утонул подросток

В областном центре тело подростка с признаками утопления было найдено сегодня днем, 10 июня, в искусственном водоеме в районе переулка Тарманский. Следственными органами проводится процессуальная проверка.
По предварительным данным, мальчик 2006 года рождения в компании сверстников решил искупаться в водоеме, в запрещенном для купании месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru