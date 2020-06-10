В Тюмени в водоеме утонул подросток

17:37 10 июня 2020
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В областном центре тело подростка с признаками утопления было найдено сегодня днем, 10 июня, в искусственном водоеме в районе переулка Тарманский. Следственными органами проводится процессуальная проверка.

По предварительным данным, мальчик 2006 года рождения в компании сверстников решил искупаться в водоеме, в запрещенном для купании месте. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: дети , утопление
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