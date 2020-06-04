Тюменец зарубил знакомого в подполе дома

17:02 04 июня 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 3 июня в частном доме по улице Мельничной. 

По подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего. По предварительным данным, нетрезвый мужчина избил знакомого битой, а потом перетащил его в подпол дома, где нанес множественные удары топором. Потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Подозреваемый 1968 года рождения задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.

Теги: убийство
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