Тюменец зарубил знакомого в подполе дома

В Тюмени тело 60-летнего мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено 3 июня в частном доме по улице Мельничной.

По подозрению в убийстве был задержан знакомый погибшего. По предварительным данным, нетрезвый мужчина избил знакомого битой, а потом перетащил его в подпол дома, где нанес множественные удары топором. Потерпевший скончался на месте происшествия через непродолжительное время.

Подозреваемый 1968 года рождения задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), сообщает СУ СКР по Тюменской области.