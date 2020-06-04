Пьяный тюменец угнал машину из химчистки

В Тюмени нетрезвый мужчина без водительских прав угнал автомобиль из химчистки.

Около полуночи на улице Челюскинцев Mitsubishi Pajero Sport не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы стали преследовать машину и остановили ее на улице Советской.

32-летний мужчина, находившийся за рулем, документов на машину не предоставил. Права управления транспорта тюменец также не имел. У мужчины присутствовали признаки опьянения, от освидетельствования на алкоголь он отказался.

"Созвонившись с собственником автомобиля, сотрудники ГИБДД выяснили, что он оставил иномарку в химчистке. Работник химчистки, воспользовавшись ключами, поехал кататься на чужой машине", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На мужчину составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения. Также ему грозит ответственность за угон автомобиля.