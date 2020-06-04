Пьяный тюменец угнал машину из химчистки

14:46 04 июня 2020
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Фото: pixabay.com

В Тюмени нетрезвый мужчина без водительских прав угнал автомобиль из химчистки. 

Около полуночи на улице Челюскинцев Mitsubishi Pajero Sport не остановился по требованию сотрудников ГИБДД. Автоинспекторы стали преследовать машину и остановили ее на улице Советской. 

32-летний мужчина, находившийся за рулем, документов на машину не предоставил. Права управления транспорта тюменец также не имел. У мужчины присутствовали признаки опьянения, от освидетельствования на алкоголь он отказался.

"Созвонившись с собственником автомобиля, сотрудники ГИБДД выяснили, что он оставил иномарку в химчистке. Работник химчистки, воспользовавшись ключами, поехал кататься на чужой машине", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На мужчину составлены административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на алкоголь, управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения. Также ему грозит ответственность за угон автомобиля.

Теги: пьяные водители , угон
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