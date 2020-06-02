В Уватском районе сотрудница магазина похитила деньги из сейфа

В Уватском районе в торговой точке из сейфа похитили 57 тысяч рублей. На рабочем месте отсутствовала одна из сотрудниц магазина.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемую в краже задержали. 29-летняя жительница села Демьянское призналась, что спланировала преступление. Рано утром она проникла в складское помещение магазина и похитила деньги. После этого на такси вместе с детьми она поехала к родственникам в город. Украденную сумму девушка потратила.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК РФ "Кража", сообщает пресс-служба УМВД России по Тюменской области.