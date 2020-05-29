На улице 30 лет Победы горела крыша многоэтажки

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

В Тюмени сообщение о пожаре по адресу 30 лет Победы, 38 поступило в экстренные службы в 15:45. У четырехэтажного административного здания горела крыша, площадь пожара составила около 300 квадратных метров.

"На месте происшествия работали 10 единиц техники и 35 сотрудников МЧС, пожарным удалось остановить распространение огня и не допустить повреждения большей площади", — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области.

На пожаре никто не пострадал, причину возгорания предстоит установить специалистам.