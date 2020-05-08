В Тюмени на пешеходном переходе сбили двух детей

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

ДТП с участием детей произошло сегодня на перекрестке улиц Широтной и Федорова. На пешеходном переходе автомобилем "Лада Гранта" были сбиты брат с сестрой 7 и 4 лет.

По предварительным сведениям, девочка не пострадала, у мальчика ссадины и другие повреждения.

"Дети шли через дорогу пешком с мамой, катили гироскутер. Водитель утверждает, что обзор ему перекрыл другой автомобиль", — сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.