Тюменка пострадала от укуса гадюки, работая на собственной даче

В Тюмени зарегистрирован первый в этом году случай укуса змеи. 6 мая вечером молодую женщину на даче укусила за палец на руке гадюка.

Пациентка находится в среднетяжелом состоянии, прямой угрозы её жизни нет. Отёк распространился до плеча. Сейчас ей оказывается необходимая медицинская помощь, сообщает пресс-служба ГБУЗ ТО "ОКБ №2".

Специалисты призывают тех, кто живёт за городом или работает на дачах, быть осторожнее. Защититься от укуса помогут резиновые сапоги или высокие кожаные ботинки. Садовые работы следует проводить в плотных, лучше брезентовых, рукавицах. Если заметили змею, лучше отойдите и подождите, пока она уползёт. Не стоит её пинать, трогать палкой или пытаться сфотографировать – гадюка может расценить ваши действия как опасность и наброситься.

При укусе гадюки врачи советуют сразу вызывать скорую и не пытаться отсосать яд. Также нельзя накладывать жгут на поражённую конечность, делать разрез на месте укуса или прижигать его — в этом случае есть риск занести в рану дополнительную инфекцию. Главная рекомендация экспертов – постараться как можно меньше шевелить укушенной конечностью, чтобы замедлить распространение яда по организму.