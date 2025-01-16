Суд в Тюменской области обязал власти выплатить покусанной собакой девочке 80 тысяч рублей

Бесхозная маленькая собачка покусала за бедро девочку, гулявшую у администрации села Прокуткино Ишимского района, мама пострадавшей свозила ребенка в ОБ-4, где зафиксировала телесные повреждения, а затем через прокуратуру обратилась в суд с иском к администрации Ишимского района о взыскании компенсации морального вреда, в связи с причинением вреда здоровью.

Отмечается, что представитель ответчика в судебном заседании просила в удовлетворении исковых требований отказать, так как не доказано, что покусавшая ребенка собака никому не принадлежит. Однако суд удовлетворил требования истца в полном объеме - взыскал компенсацию морального вреда в размере 80 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов ТО.

В настоящее время решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.