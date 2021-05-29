Жители Тюмени узнали, как снизить боль при укусе пчелы

До лета остались считанные дни, поэтому в городе и за его пределами появляется все больше жалящих и кусающих насекомых. Специалисты тюменского центра гигиены и эпидемиологии дали жителям города советы, как правильно себя вести при укусе пчелы.

При укусе жалящего насекомого необходимо оказать первую помощь. Прежде всего, нужно удалить его жало, если оно осталось в месте укуса. "Однако оставляют его лишь пчелы", – уточнили эксперты. После необходимо снизить отек и боль в месте укуса, приложив к нему холод на несколько минут, и нанести мазь против аллергии. Также, чтобы снизить зуд, альтернативой может послужить смесь воды и соды.

Тюменцам рассказали, что место укуса ни в коем случае нельзя чесать, иначе яд начнет распространяться по организму. Кроме того, данный процесс может повысить риск заноса инфекции. Если место укуса сильно опухло, сильно зудит и зона покраснения свыше 10 см, то следует принять противоаллергическое средство общего действия. Если зуд не проходит, а отек возрастает, необходимо срочно обратиться к врачу, пишет "Тюменская область сегодня".